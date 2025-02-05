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Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu

Giriş: 05.02.2025 17:53 Güncelleme: 05.02.2025 18:30
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Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Öte yandan hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Gürsoy Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak, Ağlamış Dede mezarlığına defnedilecek.

KARDEŞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Öte yandan Beşiktaş da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?
Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

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Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu

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Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti | Cenaze programı belli oldu
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