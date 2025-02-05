4 milyar dolarlık mirasta şaşırtan talep! Adli yardım istedi

Türkiye'nin en büyük miras davalarından olan Mehmet Salih Tatlıcı'nın 4 milyar dolarlık malvarlığı ile ilgili açılan davalar devam ederken, dava süreciyle ilgili şaşırtan bir gelişme ortaya çıktı. Tatlıcı'nın oğlu Mehmet Tatlıcı'nın İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 2024/416 E. sayılı ve dava değeri 26 milyar TL'yi bulan davada, ödemesi gereken peşin harç miktarı olan 442 milyon 307 bin lira için "adli yardım" talebinde bulunduğu öğrenildi.
"EKONOMİK YETERLİLİĞİM YOK" DEDİ
Mehmet Tatlıcı'nın miras mallarının tereke mahkemesi tarafından idare edilmesi, herhangi bir gelirden faydalanamadığı, taşınmazlar üzerinde tasarrufunun bulunmadığı, tenfiz davasına konu olan Florida Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden hesaplanacak harcın yüksek olması karşılayabilecek ekonomik yeterliliğinin olmaması nedeniyle adli yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.
2010 YILINDA SULHEN PAYLAŞIMI KABUL ETMEDİ
Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre 2010 yılında Uğur Tatlıcı, merhum babasının resmi vasiyetnamesine göre mirasın sulhen paylaşılması teklifinde bulundu. Mehmet Tatlıcı, o dönem sulhü kabul etmedi ve yıllardır çözülemeyen bir kargaşanın oluşmasına neden oldu.
ADLİ YARDIM TALEBİ KABUL EDİLİR Mİ?
Hukukçular ise böyle bir davada harç için adli yardım talebinin kabul edilmesinin pek olası olmadığını belirtti. Bununla ilgili; işçi alacağına ilişkin bir davada 2017 yılının 11. ayından beri ve halen herhangi bir işte çalışmayan, muhtarlıktan fakirlik belgesi alınan, gayrimenkul veya aracı olmayan, kredi kartı borcu ve ev kirasını ödeyemez durumdaki davacı işçinin adli yardım talebi Bakırköy 25. İş Mahkemesi tarafından reddedildiği örneğini verdiler.