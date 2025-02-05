4 milyar dolarlık mirasta şaşırtan talep! Adli yardım istedi

Türkiye'nin en büyük miras davalarından olan Mehmet Salih Tatlıcı 'nın 4 milyar dolarlık malvarlığı ile ilgili açılan davalar devam ederken, dava süreciyle ilgili şaşırtan bir gelişme ortaya çıktı. Tatlıcı'nın oğlu Mehmet Tatlıcı'nın İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 2024/416 E. sayılı ve dava değeri 26 milyar TL'yi bulan davada, ödemesi gereken peşin harç miktarı olan 442 milyon 307 bin lira için "adli yardım" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Babasının mirası için dava açan Mehmet Tatlıcı (A Haber arşiv)

"EKONOMİK YETERLİLİĞİM YOK" DEDİ

Mehmet Tatlıcı'nın miras mallarının tereke mahkemesi tarafından idare edilmesi, herhangi bir gelirden faydalanamadığı, taşınmazlar üzerinde tasarrufunun bulunmadığı, tenfiz davasına konu olan Florida Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden hesaplanacak harcın yüksek olması karşılayabilecek ekonomik yeterliliğinin olmaması nedeniyle adli yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

2010 YILINDA SULHEN PAYLAŞIMI KABUL ETMEDİ

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre 2010 yılında Uğur Tatlıcı, merhum babasının resmi vasiyetnamesine göre mirasın sulhen paylaşılması teklifinde bulundu. Mehmet Tatlıcı, o dönem sulhü kabul etmedi ve yıllardır çözülemeyen bir kargaşanın oluşmasına neden oldu.