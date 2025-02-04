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Yalova'da iş hanında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 16:45 Güncelleme: 04.02.2025 16:47
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Yalova’da iş hanında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yalova'da bir iş hanındaki ofiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Sefabey Caddesi üzerinde bulunan Çam İş Hanı'nın 2'nci katındaki bir ofiste klimadan kaynaklanan elektrik yangını meydana geldi. Yangına Yalova itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

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Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 2 kişiye ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

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