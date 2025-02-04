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Gemlik'te kaçak kazı yapan şüphelilere baskın: 3 gözaltı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 17:16
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Gemlik’te kaçak kazı yapan şüphelilere baskın: 3 gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaçak kazıda 8 metre derinliğinde çukur tespit edilirken çok sayıda ekipmana el konuldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye baskın düzenlendi. Kumla-Armutlu Çevre Yolu üzerinde zeytinliklerin arasındaki bir barakada 8 metre derinliğinde çukur kazıldığı görüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda kazıda kullanılan hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı ekipmanlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Gemlik’te kaçak kazı yapan şüphelilere baskın: 3 gözaltı Gemlik’te kaçak kazı yapan şüphelilere baskın: 3 gözaltı Gemlik’te kaçak kazı yapan şüphelilere baskın: 3 gözaltı
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