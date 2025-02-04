Gemlik’te kaçak kazı yapan şüphelilere baskın: 3 gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye baskın düzenlendi. Kumla-Armutlu Çevre Yolu üzerinde zeytinliklerin arasındaki bir barakada 8 metre derinliğinde çukur kazıldığı görüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda kazıda kullanılan hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı ekipmanlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.