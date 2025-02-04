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Ege Denizi'nde deprem fırtınası! 5,2'lik sarsıntı İzmir'den de hissedildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 16:23 Güncelleme: 04.02.2025 16:26
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Ege Denizi’nde deprem fırtınası! 5,2’lik sarsıntı İzmir’den de hissedildi

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası sürerken 28 Ocak'tan bu yana 800'e yakın sarsıntı kaydedildi. Son olarak AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 16.04'te 5,2'lik bir depremin daha yaşandığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

DEPREM FIRTINASI DURMAK BİLMİYOR

Ege Denizi'nde, 26 Ocak'tan bugün saat 14.00'e kadar 754 sarsıntı kaydedildi.Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Santorini Adası'nda yaklaşık bir haftada 800 deprem meydana geldi (AFP)Santorini Adası'nda yaklaşık bir haftada 800 deprem meydana geldi (AFP)

DEPREMLER O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

BU SEFER İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ

Son olarak AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 16.04'te Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin İzmir'den de hissedildiği belirtildi.

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Ege Denizi’nde deprem fırtınası! 5,2’lik sarsıntı İzmir’den de hissedildi Ege Denizi’nde deprem fırtınası! 5,2’lik sarsıntı İzmir’den de hissedildi Ege Denizi’nde deprem fırtınası! 5,2’lik sarsıntı İzmir’den de hissedildi
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