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Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 15:30
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Marmara’da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımı kuvvetli poyraz nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken poyrazın saatte 40 kilometreye kadar çıkması ve Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da kuvvetli poyraz sebebiyle deniz ulaşımı olumsuz yönde etkileniyor. Saatte hızı 40 kilometreye kadar çıkan poyraz, yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tankerin demir atmasına neden oldu. Kuvvetli rüzgar tekne balıkçılığını da etkiledi.

CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Tekirdağ'da devam eden poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılmak yerine teknelerini limana çekerek ağlarını onarmaya başladı. Hava şartları nedeniyle aksamalar yaşanırken kentte poyrazın Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Marmara’da deniz ulaşımına poyraz engeli Marmara’da deniz ulaşımına poyraz engeli Marmara’da deniz ulaşımına poyraz engeli
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