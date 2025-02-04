Marmara’da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da kuvvetli poyraz sebebiyle deniz ulaşımı olumsuz yönde etkileniyor. Saatte hızı 40 kilometreye kadar çıkan poyraz, yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tankerin demir atmasına neden oldu. Kuvvetli rüzgar tekne balıkçılığını da etkiledi.

CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Tekirdağ'da devam eden poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılmak yerine teknelerini limana çekerek ağlarını onarmaya başladı. Hava şartları nedeniyle aksamalar yaşanırken kentte poyrazın Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.