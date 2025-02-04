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Bursa'da kaçak kazı operasyonu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 15:34 Güncelleme: 04.02.2025 15:48
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Bursa’da kaçak kazı operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Kumla-Armutlu çevreyolu üzerinde zeytinlik alandaki bir barakaya baskın düzenledi.

KAÇAK KAZI OPERASYONU

Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ve 5-8 metrelik bir derinliğe ulaştıkları öğrenilen 3 kişiyi gözaltına alındı. Baskın sırasında kaçak kazıda kullanılan, hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kayıt yaparken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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