Ardahan soğuktan buz kesti

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük sıcaklık eksi 27,7 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü. Hava sıcaklığının eksi 23 derece olduğu kent merkezinde soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, otomobiller dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sabahın erken saatlerinde okula ve işe gidenler zorluk yaşadı.

Soğuk hava sebebiyle araçları donan sürücüler zor anlar yaşadı. Otomobilinin aküsü donan Erkan Akbulak, akü ve yakıt tankına sıcak su dökerek, aracını çalıştırmayı başardı. Akbulak, "Aracın aküsüne sıcak su dökmeden çalıştıramıyoruz. Kentte bir aydan beri soğuklar etkili oluyor. Çok zor durumdayız. Soğuklar hiç aman vermiyor" dedi.