03 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta kartpostallık sis manzarası yaşandı

Zonguldak'ta kartpostallık sis manzarası yaşandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 11:18
ABONE OL
Zonguldak’ta kartpostallık sis manzarası yaşandı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde güneşle birlikte ortaya çıkan sis manzarası adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Manzara dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği yönündeki uyarısının ardından, Zonguldak'ta sıcaklıklar sabah saatlerinden itibaren 9 ila 10 dereceye geriledi. Sıcaklık düşüşüyle birlikte sabah saatlerinde etkili olan sis, şehrin yüksek kesimlerini adeta beyaza bürüdü.

ZONGULDAK'TA KARTPOSTALLIK SİS MANZARASI

Özellikle Zonguldak-Ereğli kara yolunda yoğunlaşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Sis lambalarını açarak yavaş ilerleyen sürücüler, tedbirli bir şekilde yollarına devam etti.

Öte yandan, sisin oluşturduğu doğa manzaraları adeta kartpostallık görüntüler sundu. Ormanlık alanlarda yoğunlaşan sis, güneşin ışıklarıyla birleşerek izleyenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör