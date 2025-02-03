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Ayvalık'ta ahşap sanat galerisi ve tiyatro salonu yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 11:31
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Ayvalık’ta ahşap sanat galerisi ve tiyatro salonu yandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro olarak kullanılan 2 katlı yarı ahşap bina nedeni bilinmeyen nedenle yandı. Yangında, El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro binası kullanılamaz hale geldi.

Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro binası kullanılamaz hale geldi.

Olay sabaha karşı Ayvalık ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde çıkan yangına Ayvalık Grup Amirliği 7 araç 25 personel ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangın alanına dar sokaklar ve park eden araçlara rağmen kısa sürede müdahale etti.

AHŞAP SANAT GALERİSİ VE TİYATRO SALONU YANDI

Yangın El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro olarak kullanılan 2 katlı yarı ahşap binada başlamış olup sonrasında bitişik nizamda bulunan Tiyatro Salonu, Bar ve metruk binaya sıçradı. Yangında sanat galerisi ve tiyatro salonu tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangında bar olarak kullanılan mekan ile yan tarafta bulunan metruk bina kısmi olarak zarar gördü.

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