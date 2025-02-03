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Mercek-28 operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 08:36 Güncelleme: 03.02.2025 09:29
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Mercek-28 operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen 'Mercek-28' operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili ve 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da bir araca düzenlenen "Mercek-28" operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ile silah malzemelerinin ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"MERCEK-28" OPERASYONU AÇIKLAMASI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şarjörleri takılı vaziyette, kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ile 115 tabanca icra mili yayının ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda şüpheli B.G'nin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Mercek-28 operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Mercek-28 operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Mercek-28 operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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