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İstanbul'da trafik yine kilitlendi! Sömestir sonrası yüzde 60'ı aştı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 08:34 Güncelleme: 03.02.2025 09:25
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İstanbul’da trafik yine kilitlendi! Sömestir sonrası yüzde 60’ı aştı

2 haftalık sömestir tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'da yaklaşık 5 milyon öğrenci ve öğretmen yeniden okullara döndü. Şehir genelinde okulların açılmasının da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sömestir tatilinin sona ermesinin ardından okulların yeniden açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

TATİL SONRASI İSTANBUL TRAFİĞİ

YÜZDE 60'LARI AŞTI
İl genelinde yaklaşık 5 milyon öğrenci ve öğretmenin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte servislerin yollara çıkmasının da etkisiyle trafik sabah saatlerinden itibaren birçok bölgede kilitlendi. Özellikle E-5 Karayolu'nun Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.00 sıralarında yüzde 60'ı aştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ları aştı (İBB Trafik)İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ları aştı (İBB Trafik)

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK
Sabah işe ve okula gitmek üzere toplu ulaşımı kullananlar nedeniyle bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalık oluşturdu.

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İstanbul’da trafik yine kilitlendi! Sömestir sonrası yüzde 60’ı aştı İstanbul’da trafik yine kilitlendi! Sömestir sonrası yüzde 60’ı aştı İstanbul’da trafik yine kilitlendi! Sömestir sonrası yüzde 60’ı aştı
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