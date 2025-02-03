İstanbul’da trafik yine kilitlendi! Sömestir sonrası yüzde 60’ı aştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ları aştı (İBB Trafik)



TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Sabah işe ve okula gitmek üzere toplu ulaşımı kullananlar nedeniyle bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.



Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalık oluşturdu.

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