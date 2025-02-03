03 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de ev yangını: 3 kişi böyle tahliye edildi

Mardin’de ev yangını: 3 kişi böyle tahliye edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 15:38 Güncelleme: 03.02.2025 15:45
ABONE OL
Mardin’de ev yangını: 3 kişi böyle tahliye edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ev yangınında mahsur kalan 3 kişi, komşularının yardımıyla tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Önder Caddesi'nde bir binada elektrikli sobasından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kişi, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN'DE EV YANGINI

Vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör