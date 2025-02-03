Mardin’de ev yangını: 3 kişi böyle tahliye edildi

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Önder Caddesi'nde bir binada elektrikli sobasından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kişi, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu.