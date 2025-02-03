Hırsızlıkla suçlanan müşteri çılgına döndü: Gerçek üstü aranınca ortaya çıktı

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde markete giden bir kadın reyonları gezdiği sırada çalışanlar tarafından hırsızlıkla suçlandı. Müşteri suçlamaları reddederken üzerinde arama yapıldı. Kadının üzerinden ürün çıkmayınca duruma sinirlendi ve market çalışanlarına bağırmaya başladı. Çalışanlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

KİMSENİN 5 KURUŞUNDA GÖZÜM YOK

Kadın müşteri çalışanlara "Kimsenin 5 kuruşunda gözüm yok benim. Siz kimsiniz. Ben parayla poşet bile aldım" diye bağırdı. Araya giren başka bir müşteri de market çalışanlarının tavrını eleştirince tartışma büyüdü. 2 müşteri de çevredekiler tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkartıldı. Kadın marketin dışında bir süre bağırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.