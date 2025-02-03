03 Şubat 2025, Pazartesi
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İstanbul'a kar alarmı! Çok sayıda uçak seferi iptal edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 16:21 Güncelleme: 03.02.2025 16:25
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İstanbul’a kar alarmı! Çok sayıda uçak seferi iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ve 6 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşecek uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.

İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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İstanbul’a kar alarmı! Çok sayıda uçak seferi iptal edilecek İstanbul’a kar alarmı! Çok sayıda uçak seferi iptal edilecek İstanbul’a kar alarmı! Çok sayıda uçak seferi iptal edilecek
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