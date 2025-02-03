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Adana'da 10 milyon liralık soygun! Kayıplara karıştı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 08:27
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Adana’da 10 milyon liralık soygun! Kayıplara karıştı

Adana'da gece saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya giren şüphelinin 3 kilogram altın ile 100 bin lira çalarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Soygunun maddi değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

Adana'da bir şüpheli, kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin lira çalarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü.

Hırsızın kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin TL nakit çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi (DHA)Hırsızın kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin TL nakit çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi (DHA)

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı (DHA)Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı (DHA)

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Adana’da 10 milyon liralık soygun! Kayıplara karıştı Adana’da 10 milyon liralık soygun! Kayıplara karıştı Adana’da 10 milyon liralık soygun! Kayıplara karıştı
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