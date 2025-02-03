İstanbul İtfaiyesi'nde dolandırıcılık iddiası! 300 milyon buhar oldu ifadesinde eşini suçladı
İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapan Salih Çapkın isimli kişinin meslektaşlarından yüzlerce milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Borsada yatırım yapacağını söyleyerek paraları aldığı belirtilen Çapkın, ödemeleri yapamayınca hakkında soruşturma başlatıldı. Şahıs, polisteki ifadesinde ise eşi Kübra Çapkın'ı suçladı.
Salih Çapkın, 2011'den bu yana İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda onbaşı olarak görev yapıyor. Çapkın bir süredir itfaiyedeki mesai arkadaşlarından borsada para kazanıp yüksek kar vereceğini iddia ederek para topladı. Önce yüzde 3 kâr dağıtan Çapkın, daha sonra yüzde 8 kâr vadetti. Arkadaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak iddiaya göre toplamda 300 milyon lira toplamayı başardı.
İFADESİNDE "EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM" DEDİ
Uzun süredir paraları ödemeyen çapkın dolandırıcılık suçu kapsamında şikayet edildi. İfadesi alınan çapkın eşini suçladı. Sabah'ın haberine göre Çapkın'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi. "Ben İBB daire başkanlığında onbaşısı olarak çalışıyorum. Kübra Çapkın eşim olur 2 çocuğumuz var. Daha önce Bursa'da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı. Bana da itfaiyedeki arkadaşlarından yatırım yapmak isteyenlerden para iste onlara para kazandırayım dedi. Bunun üzerine ben de yatırım yapmak istemeleri halinde paralarınızı değerlendirebileceğiniz söyledim.
Birçok arkadaşım şuna miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdiler. Bende bu paraları eşime gönderdim. Cuma akşamları kar yüzdelerini gönderiyordu ben de arkadaşlarıma bilgi veriyordum para isteyenlere eşim üzerinden para veriyordum. Benim hesabına göre yaklaşık 50 milyon topladım 30 milyon kar dağıttım. Daha sonra benim ailemden de para toplamış benim bilgim olmadan. Eşimin yanında birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın COİN kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamıyoruz dediler. Arkadaşlarım ve ailem bana ulaştı. Bende durumu eşime sorunca beni de oyaladı. Ben eşim Kübra ve yanındaki iki kişiden şikayetçiyim."