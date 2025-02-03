İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık iddiası! 300 milyon buhar oldu ifadesinde eşini suçladı

İtfaiyedeki arkadaşlarından milyonlarca lira toplayan şahıs ifadesinde eşi Kübra Çapkın'ı suçladı (A Haber arşiv)

Birçok arkadaşım şuna miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdiler. Bende bu paraları eşime gönderdim. Cuma akşamları kar yüzdelerini gönderiyordu ben de arkadaşlarıma bilgi veriyordum para isteyenlere eşim üzerinden para veriyordum. Benim hesabına göre yaklaşık 50 milyon topladım 30 milyon kar dağıttım. Daha sonra benim ailemden de para toplamış benim bilgim olmadan. Eşimin yanında birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın COİN kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamıyoruz dediler. Arkadaşlarım ve ailem bana ulaştı. Bende durumu eşime sorunca beni de oyaladı. Ben eşim Kübra ve yanındaki iki kişiden şikayetçiyim."