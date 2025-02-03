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Kar fırtınası yolda! Yurdu esir alacak! İstanbul için de tarih verildi

Türkiye geneli kar fırtınasına hazırlık yapıyor! Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarın (4 Şubat) itibarıyla birden 8 ila 10 derece arası düşecek. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdun yarısından fazlası kar yağışı etkisi altına girecek. İstanbul için de çarşamba ve perşembe günü kar uyarısı yapılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini de yayınladı.

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:33
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Kar fırtınası yolda! Yurdu esir alacak! İstanbul için de tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3-7 Şubat 2025 arası Türkiye geneli hava durumu (MGM)3-7 Şubat 2025 arası Türkiye geneli hava durumu (MGM)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde yarından itibaren kar yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. (A Haber arşiv)Türkiye genelinde yarından itibaren kar yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. (A Haber arşiv)

SİS UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar yağışının özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacağı öğrenildi. (A Haber arşiv)Kar yağışının özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacağı öğrenildi. (A Haber arşiv)

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Hava sıcaklıkları birçok ilde eksi derecelere düşecek. (A Haber arşiv)Hava sıcaklıkları birçok ilde eksi derecelere düşecek. (A Haber arşiv)

EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların birden yaklaşık 8 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Sıcaklıkların birden yaklaşık 8 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Kar yağışının 7 Şubat Cuma günü itibarıyla yurdu yavaş yavaş terketmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Kar yağışının 7 Şubat Cuma günü itibarıyla yurdu yavaş yavaş terketmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Kar yağışının Karadeniz'de de birçok ilde etkili olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)Kar yağışının Karadeniz'de de birçok ilde etkili olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, iç kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu'da Erzurum'da sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi. (A Haber arşiv)Doğu Anadolu'da Erzurum'da sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise cuma günü itibarıyla hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise cuma günü itibarıyla hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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