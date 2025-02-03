03 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari Yüksekova'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Hakkari Yüksekova'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 14:48 Güncelleme: 03.02.2025 14:49
ABONE OL
Hakkari Yüksekova’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çakçı'nın evinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede evi sararken, bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

YÜKSEKOVA'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör