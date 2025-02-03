Hakkari Yüksekova’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çakçı'nın evinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede evi sararken, bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.