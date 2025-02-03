03 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 14:54 Güncelleme: 03.02.2025 14:54
ABONE OL
Karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Düzce'de yedikleri gıdadan sonra rahatsızlanan 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeni Mahalle Yeni Sokakta bulanan Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda meydana geldi.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE 5 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre öğle yemeği için okul dışına izinli olarak çıkan 5 öğrenci dışarda yemek yedikten sonra tekrar okula geldi. Derse giren 5 öğrenci karın arısı şikayeti yaşayınca durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğrencilerin öğlen yemeğinde çiğköfte yediklerini belirtmelerinin ardından öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 5 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesinde kaldırdı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör