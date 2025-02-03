Fritözden çıkan yangın korkuttu: Alevler kontrol altına alındı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Fritözden kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede büyük paniğe neden olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Çuha Sokak'ta meydana geldi. Kafenin mutfak kısmında yemek yapıldığı sırada fritözden çıkan yangın, çalışanlar tarafından fark edildi. Yangını gören çalışanlar mutfaktan kısa sürede uzaklaşırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu? Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya...
- Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 yemek kartı prime mi tabi tutulacak?
- Fitre nedir, ne zamana kadar verilir? Fitre bayramdan sonra da verilebilir mi?
- YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025 üniversite sınavı (AYT-TYT-YDT) başvuru ekranı açıldı mı, ücreti ne kadar?
- Ortak sınav takvimi 2. Dönem | MEB okullarda 1. ve 2. sınavlar ne zaman yapılacak?
- Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...
- Kripto parada yer yerinden oynadı! 1 gecede hem Bitcoin hem de Ethereum'da...
- Maaş farkları ne zaman yatacak, son durum ne? Emekliye (4A-4B) ne kadar maaş farkı ödenecek?
- Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı konuları neler?
- TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
- Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri ve konut kira artış oranı yüzde kaç?
- Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?