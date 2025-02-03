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Fritözden çıkan yangın korkuttu: Alevler kontrol altına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 14:42
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Fritözden çıkan yangın korkuttu: Alevler kontrol altına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Fritözden kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede büyük paniğe neden olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Çuha Sokak'ta meydana geldi. Kafenin mutfak kısmında yemek yapıldığı sırada fritözden çıkan yangın, çalışanlar tarafından fark edildi. Yangını gören çalışanlar mutfaktan kısa sürede uzaklaşırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kafe'nin mutfak bölümünde çıkan yangının fritözden kaynaklandığı belirtildi. (İHA)Kafe'nin mutfak bölümünde çıkan yangının fritözden kaynaklandığı belirtildi. (İHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mutfakta yemek yapıldığı sırada çıkan yangın hızla büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Fritözden çıkan yangın korkuttu: Alevler kontrol altına alındı Fritözden çıkan yangın korkuttu: Alevler kontrol altına alındı Fritözden çıkan yangın korkuttu: Alevler kontrol altına alındı
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