Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Yoğun müdahaleyle söndürüldü
Bursa Yıldırım'da sabah saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki tekstil fabrikasına sıçradı. Çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca, merkezdeki üç ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevlere teslim olan 2 fabrikayı söndürmek için, merkez 3 ilçedeki itfaiyeler seferber oldu.
TEKSTİL FABRİKASINA SIÇRADI
Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında başladı. Çalışanların kendi imkanlarıyla müdahalesine rağmen, alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler, korku dolu anlara sebep oldu.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, itfaiye ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, su tankerleri de hazır bulundu. Soğutma çalışması için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.