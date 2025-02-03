Diyarbakır’da yarıyıl sonrası ikinci dönem başladı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. 18 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yaptı. Diyarbakır'da 2 bin 287 okulda 24 bin 865 öğretmen ve 467 bin 725 öğrenci bugün ders başı yaptı.

Mezopotamya İlkokulu Müdürü Bahattin Parlaklı'nın öğrencilere hitabının ardından öğrenciler ilk ders için sınıflarına geçti.

Mezopotamya İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Kaya, tatilde dinlenerek ve ders çalışarak geçirdiğini ifade etti. Kaya, "Yeni döneme kendimi hazır hissediyorum arkadaşlarımla yeni konular ve dersler öğreneceğiz. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim onlara kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerden Yusuf Haktan ise, ara tatilde ders çalıştığını ve dinlendiğini ve bu döneme daha hazırlıklı olduğunu söyledi.