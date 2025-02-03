Niğde’de öğrencilere ’şekerli’ karşılama

Yarıyıl tatilinin ardından bugün ikinci döneme başlayan okulda, okul yönetimi ve öğretmenler, sabah saatlerinde öğrencileri okul girişinde karşılayarak onlara şeker ikram etti.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını söyleyen Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Tayfun Eren bu tür etkinliklerin öğrencilerle güçlü bir bağ kurmasını sağladığını ifade etti. Eren, "Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Öğrencilerimizin okula aidiyet duygularını güçlendirmek, motivasyonlarını artırmak ve onlara değerli olduklarını hissettirmek bizim önceliğimizdir. Tatlı bir ikramla, güzel dileklerle ve dualarla yeni dönemi başlatmak istedik. İnşallah öğrencilerimiz için verimli ve başarılı bir dönem olur" dedi.

"Tatlı Bir Başlangıç, Bereketli Bir Dönem" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle moral bulan öğrenciler, böyle bir karşılama ile döneme başlamanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.