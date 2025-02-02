Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobildeki yangın görenleri oldukça korkuttu. Sürücü yangının çıktığını fark etmesi üzerine otomobili yol kenarına park etti ve hızla müdahale etmeye başladı. Araç sahibi, motor bölümünden yükselen alevleri kontrol altına alabilmek için otomobilin üzerine çıktı.

CANINI HİÇE SAYDI

Yangını gören çevredekiler yangın tüpü ararken sürücünün canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkması görenleri tedirgin etti. Bir şişe suyu alevlerin üzerine döken kişinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken araç yol kenarından çekici yardımıyla kaldırıldı.