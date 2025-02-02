02 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı

Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 17:29 Güncelleme: 02.02.2025 18:29
ABONE OL
Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracında çıkan yangında canını hiçe sayarak müdahale etmeye çalıştığı anlar yürekleri ağza getirdi. Yangının gittikçe yükseldiği dakikalarda sürücü otomobilin tavanına çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobildeki yangın görenleri oldukça korkuttu. Sürücü yangının çıktığını fark etmesi üzerine otomobili yol kenarına park etti ve hızla müdahale etmeye başladı. Araç sahibi, motor bölümünden yükselen alevleri kontrol altına alabilmek için otomobilin üzerine çıktı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

CANINI HİÇE SAYDI

Yangını gören çevredekiler yangın tüpü ararken sürücünün canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkması görenleri tedirgin etti. Bir şişe suyu alevlerin üzerine döken kişinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken araç yol kenarından çekici yardımıyla kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı Yanan otomobili söndürebilmek için aracın tavanına çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör