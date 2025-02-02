İstanbul TEM Otoyolu’nda makas atarken kaza yapan araç kamerada

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde makas atarak yarışan 2 araçtan biri önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle makas atan sürücünün aracı dönerek durabildi. Kaza anları ise yol üzerindeki bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.