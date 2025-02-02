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İstanbul TEM Otoyolu'nda makas atarken kaza yapan araç kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 17:39
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İstanbul TEM Otoyolu’nda makas atarken kaza yapan araç kamerada

TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen araçlardan birinin başka bir otomobile çarptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana geldi.

TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATARKEN KAZA YAPAN ARAÇ KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde makas atarak yarışan 2 araçtan biri önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle makas atan sürücünün aracı dönerek durabildi. Kaza anları ise yol üzerindeki bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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