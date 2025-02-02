Kartal’da ATM’de elektrik kaçağı iddiası

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir Halkbank ATM'sinde 29 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, para çekmek isteyen bir vatandaş ATM'de işlem yaptığı sırada elektrik çarpmasına maruz kaldı. Konuyla ilgili teknik ekibe bilgi veren vatandaş, kontrol kalemiyle yaptığı incelemede ATM'de elektrik kaçağı olduğunu tespit etti.

O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, "Tuş takımını kullanırken elektriğe maruz kaldım. Çarpıldığımdan dolayı tuşları kullandığım sağ elimin orta parmağını hissetmiyorum. Arabamda kontrol kalemi vardı. Elektriği görüyorsunuz, ışık yanıp sönüyor. Aynı bölgede bulunan başka bir ATM'de herhangi bir elektrik bulunmamaktadır. Tuş takımıyla ilgili sıkıntı var. Ben çarpıldım başkası çarpılmasın diye çağrı merkezini arayarak bildirdim. Kapatacaklarını söylediler" dedi.