Minibüsler yarıştı hamile kadın isyan etti: Stresten doğuracağım

HAMİLE KADIN STRES YAPTI

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.