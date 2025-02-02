Bartlı Yaylasının çiçekleri ziyaretçilerini erken ağırlamaya başladı

Ülke genelindeki yağış azlığından dolayı bu sene erken açan ve önceki senelere göre az olan çiğdem ve kardelenleri görmek isteyen doğa severler Bartlı Yaylasına geldi. Bahar aylarında çayırlık alanların sarı halı şeklinde sarı çiğdemlerle kaplı olmasıyla bilinen Bartlı Yaylasındaki görsel şölen sadece birkaç hafta sürüyor. Bu görsel güzelliği görmek isteyen komşu ilçeden ve il merkezinden gelen ziyaretçiler yaylayı hareketlendiriyor. Normalde mart sonu veya nisan başında açması gereken çiğdemler ve kardelenler mevsimin kurak kış şartları nedeniyle topraktaki suyun azalmasıyla birlikte daha erken açmaya başladı.

Bozkır ilçesinden açan çiğdemleri görmek için gelen Durmuş Karakuş, "Biz bu Bozkır'ın güzelliklerini görmek için her bahar mevsiminde buralara geliriz. Çiğdemler bu sene biraz daha erken açtı. Normalde mart, nisan ayını buluyordu ama bu sene havaların sıcak gitmesi nedeniyle kış olmadığından böyle açtı. Bozkır'ın simgesidir çiğdemler. Hatta ben bir şiirimde şöyle diyorum; 'Hele bahar gelsin bademler bak nasıl oluyor Bozkır'da hayat. Kırları donatsın sarı çiğdemler bak nasıl oluyor Bozkır'da hayat' diye bir şiirimde de bahsediyorum. Her sene böyle bu doğayı bu şekilde bu güzelliği yaşar ve ondan sonra evimize gideriz" dedi.

Bartlı Yaylasına gelen misafirler çiğdemleri gördükten sonra yayla içlerinde uygun alanlarda piknik yaparak hafta sonlarını da değerlendiriyor. Yaylada daimi olarak yaşayan köpek ve kediler de piknikçiler tarafından besleniyor.