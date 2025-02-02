Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor (AA)

ÇOK SAYIDA İLDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli esecek rüzgârlarla birlikte bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Bu süreçte özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.