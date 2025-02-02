Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Şubat 2025'ten itibaren sıcaklıkların 6-12 derece düşeceğini duyurdu. Bir hafta boyunca sürecek soğuk hava dalgası, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı getirecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. İşte detaylar...
Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
12 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR
Sıcaklıkların kuzey ve batı bölgelerde Salı günü itibarıyla, iç ve doğu kesimlerde ise 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalarak (6 ila 12 derece) mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
ÇOK SAYIDA İLDE KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli esecek rüzgârlarla birlikte bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Bu süreçte özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Soğuk hava dalgasının beraberinde getirebileceği kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, yetkililer, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesini öneriyor.
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