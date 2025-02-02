02 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi

Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 06:43 Güncelleme: 02.02.2025 09:03
ABONE OL
Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Şubat 2025'ten itibaren sıcaklıkların 6-12 derece düşeceğini duyurdu. Bir hafta boyunca sürecek soğuk hava dalgası, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı getirecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. İşte detaylar...

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

12 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR

Sıcaklıkların kuzey ve batı bölgelerde Salı günü itibarıyla, iç ve doğu kesimlerde ise 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalarak (6 ila 12 derece) mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor (AA)Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor (AA)

ÇOK SAYIDA İLDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli esecek rüzgârlarla birlikte bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Bu süreçte özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada İstanbul'da kar yağışı etkili olacak (AA)Yeni haftada İstanbul'da kar yağışı etkili olacak (AA)

VATANDAŞLARA UYARI

Soğuk hava dalgasının beraberinde getirebileceği kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, yetkililer, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesini öneriyor.

PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)

PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)

SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)

ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)

PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu (ahaber.com.tr)

Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi Beklenen kar yağışı sonunda geliyor! Lapa lapa yağacak! Meteoroloji tarih verdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör