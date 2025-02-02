Düzce’de 10 bin balık tarihi göl ile buluştu

Dünya Sulak Alanlar Günü çerçevesinde Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri Efteni Gölü iskelesi, kuş ve çevre gözlem kulesinin de bulunduğu, yapımı tamamlanan projenin açılışını gerçekleştirdi. Programa katılanlar kuleye çıkarak göl içinde bulunan kuşları teleskoplarla izledi.

Programda açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, "Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. 1971 tarihinde sözleşme ile başlamış. Türkiye 1994 yılında bu sözleşmenin tarafı olmuş ve 1997'den günümüze de Tarım Orman Bakanlığımız koordinesinde kutlanıyor. Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bu çerçevede gözbebeğimiz Efteni Gölü'müzde kutlama yapıyoruz. Bu çerçevede göl çevresinde yapılan kuş ve çevre gözlem kulesi ve iskelesini de içinde alan projenin açılışını gerçekleştirdik. Efteni Gölü'nde taşkın koruma seddine paralel şekilde doğa koruma ve doğal yaşamın canlılaştırma, canlılığın artırması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Efteni Gölü aynası iki katından daha fazla alana ulaşmış olacak" dedi.



Programda ayrıca Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğünce üretilen ve çoğaltılan yavru sazan balıkları, adını Eftelya isimli Bizans prensesinden alan Düzce'nin ve bölgenin tarihi gölü olma özelliğini taşıyan Efteni Gölü'ne bırakıldı. Vali Selçuk Aslan burada gölü gezmeye gelen vatandaşların çocukları ile birlikte yavru sazanları göle bıraktı.