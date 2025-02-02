Gaziantep’te 4 çocuğun kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada+

Olay, önceki Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun arkasına 4 çocuk tutunarak yolculuk yaptı. Yüreklerin ağza geldiği tehlikeli yolculuk anları ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda bazı çocukların düşme tehlikesi yaşaması ise dikkat çekti.

Bir süre akan trafikte kamyona tutunarak giden çocuklar, kamyonun ışıklarda durması ile yoluna yaya devam etti.