Diş çekiminde ölen Deniz Sönmez davasında 4 şüpheliye hapis istemi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel bir diş kliniğine götürülen 5 yaşındaki Deniz Sönmez, 1 dişinin çekilip 4 dişinin ise dolgu tedavisi uygulanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Minik Deniz'in ölümüne neden olan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Buna göre sanıklar hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
Elena ve Aydın Sönmez çifti 10 Kasım'da oğulları Deniz Sönmez'i diş ağrısı nedeniyle özel bir kliniğe götürdü. Klinikte yapılan genel aneztezi ile 5 yaşındaki Deniz'in 1 dişi çekilirken 4 dişine ise dolgu işlemi uygulandı. İşlemlerin bitmesinin ardından evlerine giden Sönmez ailesi, Deniz'in birkaç saat sonra fenalaşmasıyla hastaneye gitti. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
KLİNİK HAKKINDA DAVA AÇILDI
5 yaşındaki Deniz Sönmez'e ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefe" suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YÖNETMELİĞE AYKIRI SEDASYON ANEZTEZİ UYGULANDI
Sönmez'in ölümü sonrası diş polikliniğine başlatılan soruşturmada 51 sayfalık adli tıp raporu hazırlandı. Raporda, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu'ndan değerlendirme alındı. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı dahil olmak üzere 12 kişiden oluşan heyetin incelediği rapor Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
51 sayfadan oluşan raporda, çocuğa yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 8'de 4 oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları değerlendirildi. Buna göre Savcılık 17 sayfalık iddianame hazırlayarak, sanıklar hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.