Elena ve Aydın Sönmez çifti 10 Kasım'da oğulları Deniz Sönmez'i diş ağrısı nedeniyle özel bir kliniğe götürdü. Klinikte yapılan genel aneztezi ile 5 yaşındaki Deniz'in 1 dişi çekilirken 4 dişine ise dolgu işlemi uygulandı. İşlemlerin bitmesinin ardından evlerine giden Sönmez ailesi, Deniz'in birkaç saat sonra fenalaşmasıyla hastaneye gitti. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.