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Bolu'da mobilya eşyalarını doğaya attılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 16:45 Güncelleme: 02.02.2025 16:56
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Bolu’da mobilya eşyalarını doğaya attılar

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yol kenarına atılan mobilya eşyalarının parçalanmış vaziyetteki hali tepkiye sebep oldu.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı'na giden yolda çöp manzaralarına vatandaş tepki gösterdi. Binlerce aracın geçtiği yol üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından mobilya eşyaları yol kenarına atıldı.

MOBİLYA EŞYALARINI DOĞAYA ATTILAR

Yol kenarında parçalanmış vaziyette duran eşyalar kirli manzaraya sahne oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, "Allah'ın verdiği güzelliği, bu güzel doğayı kirletmekten başka bir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

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