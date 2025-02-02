Bursa'da binada yangın paniği! Çatı katından alevler yükseldi
Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yanın ekipleri harekete geçirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
İnegöl, Yenice Mahallesindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER ÇATIYI SARDI
Alevler kısa sürede çatı katını sardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katı kullanılamaz hale geldi.