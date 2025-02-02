Kırşehir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kırşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Tekin öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Coşkun Albayrak, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü Ramazan Duman ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.