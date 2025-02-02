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Kırşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 19:00
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Kırşehir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kırşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Tekin (54) öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Tekin idaresindeki 40 ABZ 861 plakalı motosiklet ile Ramazan Duman yönetimindeki 61 SL 545 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tekin ile arkasında bulunan Coşkun Albayrak (46) yola savruldu.

Kırşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Tekin öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Kırşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Tekin öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Coşkun Albayrak, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü Ramazan Duman ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kırşehir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Kırşehir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Kırşehir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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