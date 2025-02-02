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Denizli'de 7 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 20:10
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Denizli’de 7 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği binada itfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

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Denizli’de 7 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var Denizli’de 7 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var Denizli’de 7 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
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