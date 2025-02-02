Adana gece yarısı sallandı: AFAD depremin ilk detaylarını duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.