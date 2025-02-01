Kahramanmaraş’ın acı günü bir babanın yürek yakan vedası

6 Şubat 2023 sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından yürek burkan görüntüler yaşandı. O anlardan birinde, bir babanın çocuğunun cansız bedenini enkazdan çıkartıp kucağına alması yürek yaktı.



Kim olduğu bilinmeyen ve enkazdan kurtarılamayan küçük kızını bir battaniyeye sararak kollarında taşıyan baba, yaşanan dramın bir öreğini oluşturdu.



Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki enkazlar arasında depremin ilk günü babanın kızı için akan gözyaşını dindiremezken, çevresindeki sessizlik, acının derinliğini gözler önüne serdi.



Bu baba da, yaşam mücadelesine tutunamayan kızını son kez kollarına almış, onu uğurlamanın ağırlığıyla yere çökmüştü.

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