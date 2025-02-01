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Kırıkkale'de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 11:01
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Kırıkkale’de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Delice ilçesinde bir kargo aracını durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla kamyonda yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

M.S.K'nin kullandığı aynı araçta 9 Ekim 2024'te de 710 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Kırıkkale’de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi Kırıkkale’de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi Kırıkkale’de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi
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