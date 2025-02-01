Hobi bahçesinde şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Küçük'ün akşam eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, kendisine telefonla ulaşamayınca bahçeye giderek acı manzarayla karşılaştı. Hobi bahçesine gelen eşi ve kızı, Mehmet Küçük'ün hareketsiz bir şekilde olduğunu fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak ölüm nedenini araştırmaya başladı. Mehmet Küçük'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna oradan da Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN