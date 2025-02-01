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Hobi bahçesinde şüpheli ölüm

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 11:05
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Hobi bahçesinde şüpheli ölüm

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 65 yaşındaki Mehmet Küçük'ün cansız bedeni, Ovaazatlı eski yolu üzerinde bulunan bir hobi bahçesinde bulundu. Savcılık şüpheli bulduğu ölüm olayı hakkında tahkikat başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Küçük'ün akşam eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, kendisine telefonla ulaşamayınca bahçeye giderek acı manzarayla karşılaştı. Hobi bahçesine gelen eşi ve kızı, Mehmet Küçük'ün hareketsiz bir şekilde olduğunu fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak ölüm nedenini araştırmaya başladı. Mehmet Küçük'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna oradan da Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Hobi bahçesinde şüpheli ölüm Hobi bahçesinde şüpheli ölüm Hobi bahçesinde şüpheli ölüm
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