01 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ciple çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ciple çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 11:54
ABONE OL
Ciple çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Alpaslan Caddesinde meydana geldi. F.Ö. idaresindeki 78 AAP 764 plakalı cip, C.N.K. idaresindeki 06 KA 4190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan D.M.O yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye başvururken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör