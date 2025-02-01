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Ambarlı limanında sis bulutu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 11:52
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Ambarlı limanında sis bulutu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis adeta masalsı görüntüler oluşturdu. Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı limanı çevresinde etkili olan yoğun sis havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis kent genelinde etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük limanları arasında yer alan Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı limanındaki yoğun sis nedeniyle konteynırlar adeta gözden kayboldu. Konteynırları taşımak için liman içerisinde bulunan vinçler ise sis bulutlarının üzerinde kaldı. Masalsı görüntülerin oluştuğu o anlar havadan görüntülendi.

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