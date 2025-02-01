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Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 13:44
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Başkan Erdoğan’dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.' ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Barış Manço paylaşımı

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