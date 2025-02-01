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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 13:56
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Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Emirin köyü Tavşantepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Bölgede izinsiz kazı yapan S.A, A.Z, Y.O, Y.A, İ.K, M.D. ve A.Ö. yakalandı.

Yapılan aramada, 1 çekiç, 1 hilti ucu, 1 metal alçı malası, 1 taşınabilir batarya, 2 pil, 1 turbo fan, 1 kafa feneri, 1 demir cop, 1 dedektör aparatı, 2 dedektör, 1 kürek, 2 maket bıçağı, 2 mini lazer, 3 çakı, 1 navigasyon cihazı, 1 dijital pusula, 1 su terazisi, 4 el feneri, 1 makas, 1 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 1 multimedya kartı, 1 sim kart, 3 bluetooth USB, 1 dijital pusula, 1 kontrol kumandası, 4 dron bataryası, 1 GPS alıcısı, 1 tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
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