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Tokat’ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 31.01.2025 02:20 Güncelleme: 31.01.2025 02:21
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Tokat’ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçide uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet alt geçidinde meydana geldi. Oğuzhan Pasinlioğlu yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Bülent Pasinlioğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tokat’ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı Tokat’ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı Tokat’ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı
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