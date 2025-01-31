Kağıthane'de 8 katlı binada yangın paniği! Bütün mahalleli sokağa indi
Kağıthane'de 8 katlı bir binanın en alt katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bütün mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bütün sokağı duman kapladığı için mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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