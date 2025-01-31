Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! Bütün mahalleli sokağa indi

Kağıthane'de 8 katlı binada yangın paniği

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bütün sokağı duman kapladığı için mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.



Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.