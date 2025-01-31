Ölümlü kaza kamerada
Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Susuz beldesi girişi araç muayene istasyonu kavşağında B.K. yönetimindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapan Ç.U.'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Ç.U. ağır yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Ç.U. kurtarılmadı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dönmeye çalışan otomobile diğerinin çarpması ve araçların sürüklemesi yer aldı.