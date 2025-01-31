31 Ocak 2025, Cuma
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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 09:36
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Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 98 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 98 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 98 kişiden 17'si tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı
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