Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 98 kişiden 17'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 98 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 98 kişiden 17'si tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.