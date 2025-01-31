Bursa’da alev topuna dönen araç kamerada

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde bulunan Bursa Kent Hali'nin içinde meydana geldi. Park halinde bulunan araç bir anda bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Alev alan aracı gören vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Yangında can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.